В Пинске создали судно вместо понтонной переправы в Житковичах

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В Пинске придумали альтернативу временной понтонной переправе в Житковичах — новое судно.

Судно соорудили из баржи, которая раньше перевозила песок или щебень, передает СТВ. Будущий паром уже прошел успешные испытания и готов преодолеть полторы сотни километров к новому месту работы.

 

 

Оно уже два дня как спущено со стапелей на воду и, по сути, на низком старте. Еще буквально два месяца назад это была обыкновенная баржа или рудовоз: для песка и щебня. Из глобальных и видимых даже дилетанту изменений — новая носовая части.

Такого плана паром на Пинском судоремонтном заводе соорудили впервые. Раньше попросту не было необходимости, пока не треснул мост в Житковичах. Временной понтонной переправы мало. Альтернативу не только нашли, но и быстро изготовили. А на днях и испытали в условиях, приближенных к реальным.

Всего на площадке длиной в 70 метров судно выдержит около тысячи тонн груза: это примерно 20 легковых автомобилей и пять фур. Предусмотрены на пароме и комфортные условия для пешеходов. Несколько минут — и 50 пассажиров на другом берегу.

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Тэги: паромная переправа понтонная переправа Припять мост через Припять Город: Пинск

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