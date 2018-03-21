Основатель MAPS.ME открыл в Беларуси инвестиционную компанию Bulba Ventures

Белорусский IT-предприниматель Юрий Мельничек, известный по таким проектам как MAPS.ME (продана Mail.Ru Group в ноябре 2014 года) и AIMATTER (продана Google в августе 2017 года), создал инвестиционную компанию Bulba Ventures.

Юрий Мельничек. Фото TUT.by

Компания сконцентрируется на белорусских стартапах в области машинного обучения, на стыке реального сектора экономики и IT. У стартапов будет прямой доступ к технической и бизнес-экспертизе IT-предпринимателей для развития своих продуктов. Помимо этого, компания готова помогать стартапам с привлечением талантов и PR.

«Беларусь недооценена иностранными инвесторами. Создание инвестиционной компании здесь, в Минске — отличная возможность для нас повлиять на изменение этой ситуации. Я вижу большой потенциал у белорусского стартап-сообщества», — отметил Юрий Мельничек.

По его словам, Bulba Ventures будет развивать «те проекты, за которыми видим будущее в мировом масштабе».

В стартовом портфеле у компании Bulba Ventures два проекта. One Soil — платформа для точного земледелия. WANNABY — стартап в области компьютерного зрения и электронной коммерции.

Партнером Мельничека в Bulba Ventures стал Андрей Авсиевич, ранее занимавший позиции топ-менеджера в компаниях «Атлант-М» и «Трайпл».