Страны ЕАЭС работают над формированием общего финансового рынка

Центральные банки пяти стран интенсивно работают над концепцией формирования общего финансового рынка. Ожидается, что ее представят на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Эта концепция определит, как наши центральные банки относятся к этой проблеме, видят ли они возможность формирования общей криптовалюты, и если да, то какую функцию эта криптовалюта будет играть. Кроме того, сегодня идут переговоры между центральными банками относительно того, чтобы повысить эффективность взаимных расчетов», — сказал в программе «Актуальное интервью» на телеканале «Беларусь 1» председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

ЕАЭС создан в 2015 году. В него входят Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения. До конца года в союзе председательствует Россия.